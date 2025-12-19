A Pontassieve la terza edizione della Cavalcata dei Magi

A Pontassieve si avvicina la terza edizione della Cavalcata dei Magi, un evento che unisce tradizione e spettacolo. Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 14, la città si anima con questa suggestiva rievocazione storica, pronta a coinvolgere residenti e visitatori in un pomeriggio di emozioni e cultura. Un appuntamento imperdibile che celebra l’antica leggenda dei Magi, tra arte, storia e folklore.

Cavalcata dei Magi. Da tutta la regione per lo storico corteo - Tutto pronto per la terza edizione della Cavalcata dei Magi, la rievocazione storica che lunedì 6 gennaio 2026, con ... msn.com

La cavalcata dei magi. Corteo e festa - Un’iniziativa in grado di raccogliere pubblico e visitatori ben oltre i confini della Valdisieve. lanazione.it

La cavalcata dei Magi, appuntamento con la tradizione per Pontassieve e Pelago

La Cavalcata dei Re Magi torna il 6 gennaio per la sua terza edizione, e cresce ancora. Un evento che unisce Pontassieve e Pelago in una rievocazione storica capace di tenere insieme identità, tradizione e partecipazione: un grande corteo con figuranti da tu - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.