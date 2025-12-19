A Pontassieve la terza edizione della Cavalcata dei Magi
A Pontassieve si avvicina la terza edizione della Cavalcata dei Magi, un evento che unisce tradizione e spettacolo. Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 14, la città si anima con questa suggestiva rievocazione storica, pronta a coinvolgere residenti e visitatori in un pomeriggio di emozioni e cultura. Un appuntamento imperdibile che celebra l’antica leggenda dei Magi, tra arte, storia e folklore.
Pontassieve e Pelago si preparano a celebrare la terza edizione della Cavalcata dei Magi, la rievocazione storica che martedì 6 gennaio 2026, con partenza alle ore 14.30, segnerà la conclusione delle festività natalizie con una suggestiva sfilata ispirata all’arrivo dei Re Magi.L’iniziativa è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
3° Edizione Cavalcata dei Magi fra Pelago e Pontassieve.
La cavalcata dei Magi, appuntamento con la tradizione per Pontassieve e Pelago
