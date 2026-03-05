Al via la terza edizione della mostra Perché Donna

A Foiano della Chiana si è aperta la terza edizione della mostra “Perché Donna”, un evento dedicato all’arte contemporanea e al tema femminile. La rassegna presenta opere di vari artisti che esplorano aspetti legati alla donna attraverso diverse tecniche e stili. La mostra rimarrà aperta fino a una data stabilita, attirando visitatori interessati all’arte e alle tematiche di genere.

L'arte torna protagonista a Foiano della Chiana con la terza edizione di Perché Donna, la mostra d'arte contemporanea dedicata all'universo femminile. Organizzata dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Foiano della Chiana, l'esposizione sarà visitabile dal 7 al 15 marzo 2026 nella Chiesa della Carbonaia, con ingresso libero. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Perché Donna si rinnova cambia formula e location ed apre la porta a 44 artiste scelte tra più di 300 candidate provenienti da tutta Italia, chiamate a raccontare, attraverso le loro opere, l'essenza, la forza e la complessità dell'essere donna. Al via la terza edizione della mostra "Perché Donna" a Foiano della ChianaArezzo, 5 marzo 2026 – L'arte torna protagonista a Foiano della Chiana con la terza edizione di Perché Donna, la mostra d'arte contemporanea dedicata... Al via la terza edizione della mostra Perché Donna a Foiano della ChianaSabato 7 marzo alle 17 nella Sala della Carbonaia è prevista la cerimonia d'inaugurazione. L'esposizione rimarrà aperta fino al 15 marzo ...