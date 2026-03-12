Clancy in via Mascarella | fiori per Lorusso ma scoppia

A Bologna, in via Mascarella, si è svolta una commemorazione per Francesco Lorusso durante la quale la vicesindaca Emily Clancy ha deposto dei fiori. La cerimonia ha attirato l’attenzione di attivisti del Cua, che hanno contestato la presenza dell’assessore, portando a un acceso scambio di parole. La situazione è rapidamente degenerata in un confronto verbale acceso tra le parti presenti.

La commemorazione di Francesco Lorusso in via Mascarella a Bologna si è trasformata in uno scontro verbale acceso tra la vicesindaca Emily Clancy e attivisti del Cua, che hanno contestato la presenza dell’assessore durante il deponimento dei fiori. La tensione è salita alle stelle quando i manifestanti hanno collegato l’evento al controverso progetto del MuBa al Pilastro, accusando l’amministrazione comunale di usare la polizia contro i cittadini. Mentre la giornata iniziava con un cielo di nubi sparse e temperature intorno ai 13 gradi, il clima politico nel cuore della città universitaria era gelido. La vicesindaca, accompagnata dai consiglieri Simona Larghetti e Detjon Begaj, ha cercato di spiegare le sue intenzioni pacifiche, ma si è trovata circondata da una folla gridante che ha usato termini come vergogna e manganello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

