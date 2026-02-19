La Sardegna non vuole più essere l’isola del 41-bis

La Sardegna si oppone alla proposta del governo di trasferire più detenuti in regime di 41-bis sull’isola. La regione teme un aumento della pressione carceraria e delle problematiche sociali legate alla presenza di questi detenuti. Nei mesi scorsi, le autorità regionali hanno già espresso le loro preoccupazioni, chiedendo di evitare un sovraffollamento negli istituti sardi. La disputa si accende proprio mentre si discute di riforme sul sistema penitenziario e delle condizioni di detenzione. La questione resta aperta e ancora senza una soluzione definita.

Il governo vorrebbe concentrare buona parte dei detenuti sottoposti al carcere duro in istituti sardi, ma la regione non ci sta Alla Sardegna non piace per nulla il piano del governo di trasformare tre carceri sarde in istituti penitenziari dedicati esclusivamente ai detenuti sottoposti al regime carcerario del 41-bis, il cosiddetto carcere duro. È una prospettiva che in Sardegna vuole evitare in tutti i modi per una serie di problemi attuali e per ragioni storiche: regione, sindacati e gruppi di cittadini stanno facendo tutto il possibile per opporsi. La conferma definitiva è arrivata il 18 dicembre, quando alla conferenza Stato-Regioni il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, di Fratelli d'Italia, ha spiegato che il governo intende trasformare sette carceri italiane in istituti di detenzione solo per il 41-bis.