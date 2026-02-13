Sanremo tutti i big da Mattarella tranne uno | chi si è presentato col cappello da cowboy e chi con

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale tutti i principali artisti in gara a Sanremo, tranne Patty Pravo, che ha deciso di non partecipare alla visita. Durante l’appuntamento, alcuni cantanti si sono presentati con abiti insoliti, come un look da cowboy, mentre altri hanno preferito uno stile più sobrio. La visita si è svolta nel pomeriggio del 13 febbraio 2026, pochi giorni prima dell’inizio del festival, e ha attirato l’attenzione dei media per le scelte di abbigliamento e l’assenza di alcuni artisti di spicco.