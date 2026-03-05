Cinema gratis al Saffi | 10 biglietti per vedere la Nouvelle Vague

Al cinema Saffi di Forlì, due film della Nouvelle Vague verranno proiettati gratuitamente. I primi dieci lettori che mostreranno questa pagina alla cassa dopo le 20:30 riceveranno un biglietto senza costi. La promozione riguarda esclusivamente chi si presenta con il giornale in mano, offrendo un’occasione di visione gratuita per appassionati di cinema.

Due film di rilievo internazionale saranno proiettati in omaggio al cinema Saffi di Forlì. I primi dieci lettori del Carlino che presenteranno questa pagina alla cassa dopo le 20:30 otterranno un biglietto gratuito. L'iniziativa copre le opere Nouvelle Vague e La mattina scrivo, entrambi disponibili oggi. Si tratta di un'opportunità unica per assistere a due pellicole che raccontano la nascita della Nouvelle Vague francese e il passaggio da fotografo a scrittore. La serata inizia stasera, con un accesso riservato ai primi visitatori che mostreranno la notizia stampata o digitale. Non si tratta di una semplice proiezione, ma di un evento culturale che collega la storia del cinema moderno con le scelte di vita personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nouvelle Vague, trama e cast del film di Richard Linklater al cinema dal 5 marzoNouvelle Vague, pellicola di Richard Linklater, presentata in Concorso al Festival di Cannes, è un omaggio alla stagione d'oro del cinema francese e ai suoi protagonisti, in particolare a Jean-Luc God ... tg24.sky.it

Con “Nouvelle Vague” rivive la prima volta di Godard x.com

Parigi, 1959. Una cinepresa in mano e nessuna regola da seguire. #RichardLinklater ci porta sul set che ha cambiato la storia del cinema. Con il suo nuovo film “Nouvelle Vague”, il regista di Before Sunrise racconta la nascita del mito: Jean-Luc God - facebook.com facebook