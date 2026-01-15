Beni confiscati pubblicato il bando per la gestione della colonia marina a Vaccarizzo

L'Amministrazione comunale ha pubblicato un bando per l’affidamento in concessione gratuita di un immobile confiscato alla criminalità organizzata in contrada Vaccarizzo, denominato “Villaggio Cielo Azzurro”. L’obiettivo è destinare l’immobile a finalità sociali, nel rispetto delle norme antimafia. La procedura si rivolge a enti e associazioni interessate a promuovere iniziative di utilità pubblica nell’area.

L'immobile, di circa 176 metri quadrati, versava in condizioni di degrado e abbandono ed è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza L'Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per l'affidamento in concessione a titolo gratuito di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, in contrada Vaccarizzo "Villaggio Cielo Azzurro", da destinare a finalità sociali secondo quanto previsto dal codice antimafia. Si tratta di un ulteriore passo concreto dell'amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino nel percorso di restituzione alla collettività dei beni sottratti alle mafie, trasformandoli in luoghi di legalità, inclusione e opportunità per il territorio.

