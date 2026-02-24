DOM il cinema della memoria e dell’ascolto | Massimiliano Battistella racconta il suo primo lungometraggio

Massimiliano Battistella ha realizzato il suo primo lungometraggio, ispirato da un incontro umano che ha trasformato in un racconto cinematografico, spinto dalla volontà di esplorare temi di memoria e identità. La pellicola, che si concentra su un’esperienza personale, utilizza immagini e suoni per coinvolgere lo spettatore in un viaggio di ricostruzione interiore. La produzione ha richiesto mesi di lavoro e una forte passione per il cinema di ascolto.

Un incontro umano che diventa racconto cinematografico, una storia personale capace di parlare a tutti e un viaggio tra memoria, identità e ricostruzione interiore. "DOM", primo lungometraggio del regista Massimiliano Battistella, nasce dall'esigenza di raccontare ciò che resta nelle persone dopo un conflitto, andando oltre la cronaca per entrare nella dimensione più intima dell'esperienza umana. Il film prende forma a partire da una fase di ricerca dedicata alla storia dei bambini sopravvissuti alla guerra nei Balcani. Durante questo percorso, l'incontro con Mirela – protagonista del progetto – cambia radicalmente la direzione del lavoro, trasformando un'idea inizialmente legata alla finzione in un racconto profondamente radicato nella realtà.