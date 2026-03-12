Cinelà 2026 | 4 film gratuiti smontano gli stereotipi

Dal 19 al 22 marzo 2026, il Cinema Teatro San Massimo di Verona ospiterà la quarantacinquesima edizione del Cinelà Festival, una rassegna dedicata a quattro film gratuiti. L’evento si concentra sulle storie africane e il tema delle migrazioni, offrendo uno spazio per proiezioni che affrontano queste questioni senza filtri. La manifestazione si propone di presentare narrazioni che sfidano gli stereotipi e favoriscono la conoscenza.

Il Cinema Teatro San Massimo di Verona accoglierà dal 19 al 22 marzo 2026 la quarantacinquesima edizione del Cinelà Festival, una rassegna cinematografica che pone al centro le narrazioni africane e il fenomeno migratorio. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Settimana internazionale contro il razzismo promossa dall’UNAR, offrendo un programma di quattro lungometraggi gratuiti o a basso costo per sensibilizzare il pubblico sulle dinamiche delle partenze e degli arrivi. La presenza istituzionale sarà assicurata dall’assessore alla Cultura Marta Ugolini, mentre i codirettori artistici Giusy Buemi e Stefano Gaiga guideranno i dibattiti post-proiezione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

