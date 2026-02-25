Dove siamo? allo Schermo Bianco un film sull’autismo oltre gli stereotipi

Il film “Dove siamo?” ha riscosso attenzione allo Schermo Bianco di Bergamo, dove la proiezione ha mostrato come le persone con autismo vivano oltre gli stereotipi, grazie a un’osservazione che si trasforma in partecipazione. La causa deriva dall’obiettivo di approfondire le esperienze di chi affronta quotidianamente le neurodiversità, spesso invisibili agli occhi di molti. La narrazione si concentra su storie concrete, senza filtri o semplificazioni, per aiutare a capire meglio questa realtà.

Bergamo. “Un’osservazione che impara a diventare partecipazione, cercando di capire come viva, al di là della retorica, un gruppo di persone che convive quotidianamente con le neurodiversità”. Osservazione e partecipazione, oltre gli stereotipi, che, come spiega la regista, sono i punti focali di “ Dove siamo? ”, film documentario di Emma Onesti, che viene presentato mercoledì 25 febbraio (ore 20.45) allo Schermo Bianco di Daste. Ad assistere alla proiezione, e a dialogare con regista e pubblico, ci saranno diversi ospiti d’eccezione: Giulia Castelletti di Archivio Cinescatti di Lab 80 film, archivio regionale del film di famiglia; Maria Carla Marchesi e Tino Manzoni, referente scientifica e Presidente dell’Associazione Spazio Autismo, e Davide Pansera, coordinatore di Officine Tantemani, serigrafia sociale di Cooperativa San Vincenzo, alle cui attività partecipano anche ragazze e ragazzi con disturbi autistici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dove siamo?«Dove siamo?» è un balletto dolce, in tanti atti, fatto da una famiglia capace di ironia, che deve ancora conoscersi del tutto e in cui il danzatore protagonista è Simone, col suo sguardo profondo e ... ecodibergamo.it

