Nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, il gruppo dei velocisti si è presentato compatto in vista della volata finale, vinta dal danese Andresen. Nel frattempo, Aleotti si trova a Ovindoli in una delle tappe successive della corsa. La gara si svolge tra paesaggi italiani, coinvolgendo diversi ciclisti e team in una sfida che si sta delineando nel corso della giornata.

Volata del gruppo compatto nel festival dei velocisti nella terza tappa della Tirreno-Adriatico con la vittoria del danese Andresen. Per Giovanni Aleotti è stata una giornata tranquilla a parte la pioggia nella parte centrale della frazione che ha preso il via da Cortona e si è conclusa Magliano de’ Marsi di 221 chilometri. Oggi invece sarà impegnato sulle salite di Ovindoli di 1.379 mt ed in quella successiva di Valico delle Capanne di 1.289 metri ad affiancare Giulio Pellizzari secondo nella generale a 4“ dal messicano Del Toro. Il finalese della Red Bull Bora ha confermato nella tappa di S.Gimignano di essere stato di valido supporto sino all’ingresso nel finale del tratto di strada bianca di Pellizzari e Roglic (5° a 19") e nella tappa odierna potrebbe migliorare anche la sua classifica generale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Tirreno-Adriatico. Aleotti a Ovindoli

