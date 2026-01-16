Ciclismo Tirreno Adriatico al via il 9 marzo
La Tirreno-Adriatico 2026 prenderà il via il 9 marzo da Lido di Camaiore, concludendosi il 15 marzo a San Benedetto del Tronto. La corsa ciclistica, giunta alla sua edizione annuale, attraverserà le Marche, offrendo uno spettacolo sportivo di rilievo per gli appassionati e gli operatori del settore. La presentazione si è svolta presso il Palazzo Li Madou di Ancona, sede della Regione Marche.
Roma, 16 gen. (askanews) – Partirà il prossimo 9 marzo da Lido di Camaiore, per concludersi il 15 a San Benedetto del Tronto l’edizione 2026 della Tirreno-Adriatico presentata stamani presso il Parlamentino di Palazzo Li Madou di Ancona, sede della Regione Marche. La Corsa dei Due Mari attraverserà cinque regioni con un percorso variegato che offrirà occasioni ad ogni tipologia di corridore: dalla cronometro individuale di Lido di Camaiore, che aprirà come da recente tradizione la caccia alla Maglia Azzurra, fino alla frazione conclusiva di San Benedetto del Tronto, dove verrà alzato al cielo il Tridente di Nettuno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
