Aspettando la Tirreno Adriatico a Cortona le emozioni del grande ciclismo

Il grande ciclismo si accende a Cortona, dove i Giardini del Parterre ospitano l’evento «Aspettando la Tirreno Adriatico». La causa è l’avvicinarsi della celebre corsa, che attirerà appassionati e atleti locali. L’iniziativa mette in mostra le storie dei ciclisti della zona e le tradizioni sportive del territorio. La manifestazione si concluderà con dimostrazioni e incontri con i protagonisti, creando un clima di entusiasmo tra gli spettatori. La giornata prosegue con altre attività dedicate agli appassionati.

Saranno i Giardini del Parterre a ospitare l’iniziativa «Aspettando la Tirreno Adriatico», un incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale che ha l’obiettivo di celebrare il movimento ciclistico locale, in vista della prossima partenza di tappa della corsa dei due mari. Ciclisti, appassionati e associazioni sportive sono invitati all’appuntamento domenica primo marzo alle ore 10. «In vista del ritorno della Tirreno Adriatico a Cortona abbiamo voluto organizzare un momento per celebrare tutto il movimento ciclistico - spiega Spensierati. Siamo orgogliosi del tessuto associativo locale, che organizza numerose manifestazioni sportive e valorizza i giovani. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Tirreno-Adriatico 2026: Camerino protagonista con presentazione tappa e giovani promesse del ciclismo italiano.Camerino entra nel cuore della Tirreno-Adriatico 2026, quando la presentazione della tappa ha messo in luce le giovani promesse del ciclismo italiano, Pellizzari e Ciabocco, che hanno fatto emozionare il pubblico presente nel borgo marchigiano.

Ciclismo, Tirreno Adriatico al via il 9 marzoLa Tirreno-Adriatico 2026 prenderà il via il 9 marzo da Lido di Camaiore, concludendosi il 15 marzo a San Benedetto del Tronto.

Tirreno - Adriatico: le altimetrie delle tappeLunedì 9 marzo - 1° tappa: Lido di Camaiore-Lido di Camaiore 11,5 km (cronometro individuale) - La Tirreno - Adriatico inizia con la consueta crono piatta e veloce in Versilia. Il percorso è quello ... it.blastingnews.com

Tirreno Adriatico 2026: percorso e tappe nelle MarcheAncona, 16 gennaio 2026 – Compie 61 anni la Tirreno - Adriatico, e dal 9 al 15 marzo, lo fa con un’edizione che già si presenta in tutta la sua durezza e spettacolarità, con protagoniste finali, le ... ilrestodelcarlino.it

Vittorio Adorni - Fiuggi - Tirreno-Adriatico 1968 Festeggiamenti per la vittoria della prima tappa - facebook.com facebook