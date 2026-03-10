Il 27 giugno si svolgerà la prima unione civile tra due sindaci, uno di Fratelli d’Italia e l’altro della Lega. Si tratta di un evento senza precedenti, con i due amministratori che ufficializzeranno il loro rapporto. Il Partito Democratico ha commentato questa scelta sottolineando che tutto sarebbe possibile grazie a una legge approvata dal centrosinistra.

La prima unione civile tra due sindaci omosessuali si terrà il 27 giugno, in quella che potrebbe diventare una data storica. I protagonisti sono Alessandro Basso, primo cittadino di Pordenone per Fratelli d’Italia, e Loris Bazzo, sindaco di Carlino (Udine) per la Lega, che uniranno le loro vite dopo cinque anni di relazione. La cerimonia si svolgerà nel Chiostro di San Francesco a Pordenone, officiato da Alvaro Cardin, ex sindaco del capoluogo friulano. Ne hanno dato conto Il Gazzettino e Messaggero Veneto. “È certamente un inedito – ha dichiarato Alessandro Basso, sindaco di Pordenone – una coppia di sindaci è piuttosto rara. Il nostro matrimonio riassume tanti anni di attacchi della sinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prima unione civile tra due sindaci: uno di FdI e uno della Lega. Pd: “Possibile grazie a una legge approvata dal centrosinistra”

Articoli correlati

Secondo uno studio dell’università di Urbino l’algoritmo di Facebook ora punisce la politica ufficiale e premia gli estremisti antieuropei. Pd e FdI verso una legge bipartisan sulle piattaformeLa visibilità della politica istituzionale su Facebook è crollata, lasciando spazio all’avanzata di estremismi antieuropeisti, filorussi e...

Legge vergogna della Lega approvata in Senato. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 17 gennaio 2026Si parla di una Legge vergogna, ovvero del DDL 978 2023, parafrasando il detto popolare “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i pescecani, credendo di...

Una raccolta di contenuti su Prima unione

Temi più discussi: Incontro-spettacolo Ramona&Giulietta; C’è la data per le nozze gay targate Lega e Fratelli d’Italia: unione civile per i sindaci Alessandro Basso e Loris Bazzo il 27 giugno; Le nozze di Monica e Cinzia, il pancione e le lacrime. Intorno a loro tutta Mel /Foto; Gabriel Garko e il matrimonio con l'avvocato palermitano: Non voglio avere figli, ormai ho perso il treno.

Unione civile per sindaci gay di FdI e Lega(ANSA) - PORDENONE, 10 MAR - Sarà il 27 giugno la data storica per quella che forse è la prima unione civile tra due sindaci omosessuali: ... notizie.tiscali.it

Prima unione civile tra due sindaci friulani: Basso (FdI) e Bazzo (Lega) si sposanoIl 27 giugno a Pordenone l’unione civile tra i sindaci Alessandro Basso e Loris Bazzo dopo cinque anni di relazione. nordest24.it

Prima unione civile tra due sindaci friulani: Basso (FdI) e Bazzo (Lega) si sposano --> https://www.nordest24.it/unione-civile-sindaci-basso-bazzo-pordenone - facebook.com facebook