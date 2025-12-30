Arezzo bambino di 10 anni cade da secondo piano palazzo | è grave
Un bambino di 10 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Meyer di Firenze dopo essere caduto dal secondo piano di un edificio ad Arezzo, in via Tortaia. L’incidente è avvenuto questa mattina e, sul luogo, sono intervenuti i soccorritori con l’elisoccorso Pegaso. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.
Un bambino di 10 anni questa mattina è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è arrivato in gravi condizioni per le conseguenze di una caduta dal secondo piano di un palazzo ad Arezzo, in via di Tortaia. L’allarme è scattato intorno alle 8. Sul posto sono accorsi i sanitari dell’emergenza urgenza dell’Asl Toscana sud est che hanno stabilizzato il bambino per poi trasferirlo con l’elisoccorso all’ospedale fiorentino. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono affidate alla polizia di Stato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Si affaccia per salutare la sorella e cade dal terzo piano: grave bambino di 11 anni
Leggi anche: Si sporge per salutare la sorellina, bambino di 10 anni cade dal balcone: è grave
Campi Museali Natalizi: un Natale speciale tra giochi, scoperte e musei ad Arezzo; Feste sì ma alternative: spazio a viaggi nel tempo e laboratori; Caivano, incendio in un appartamento nella notte di Natale: morto un uomo; Bimbo morto all'asilo, arrivano i Ris per nuove indagini.
Arezzo, bambino di 10 anni cade dal terrazzo mentre gioca: è grave, portato al Meyer in codice rosso - Momenti di grande apprensione ad Arezzo, dove un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal terrazzo della ... msn.com
Arezzo, bambino di 10 anni caduto dal terrazzo giocando: è grave - L'incidente è avvenuto questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia, in periferia ad Arezzo. tg24.sky.it
Bimbo di 10 anni scivola e cade dal terrazzo mentre gioca ad Arezzo: trasportato in elicottero a Firenze - Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino stava giocando sul terrazzo di casa quando si sarebbe arrampicato sulla balaustra scivolando e precipitando ... fanpage.it
Campi Museali Natalizi ad Arezzo Un Natale speciale tra musei, gioco e creatività Durante le vacanze di Natale tornano i Campi Museali Natalizi, un’esperienza pensata per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, tra scoperta, laboratori e divertimento. Tre lu - facebook.com facebook
Arezzo, due bambini allontanati da una famiglia che vive nel bosco x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.