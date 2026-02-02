Nel trailer di Il diavolo veste Prada 2 Miranda dimentica chi è Andy ma è ancora la boss

La 20th Century Studios ha pubblicato il trailer di Il diavolo veste Prada 2. La data di uscita è il 1° maggio 2026. Nel video, Miranda appare più severa e sbaglia a riconoscere Andy, anche se resta la sua boss. I fan sono già in trepidazione per il ritorno del film più glamour dell’anno.

Il countdown per il ritorno più glamour del cinema è ufficialmente iniziato: la 20th Century Studios ha finalmente rotto il silenzio pubblicando il trailer integrale de Il diavolo veste Prada 2, il cui debutto nelle sale è fissato per il 1° maggio 2026. A vent'anni dal primo capitolo, l'atmosfera negli uffici di Runway sembra non essere cambiata affatto: la spietata eleganza e le battute taglienti restano il cuore pulsante di una storia che promette di analizzare la crisi dell'editoria cartacea nell'era digitale. Le prime immagini si aprono sulle note iconiche di Vogue di Madonna, accompagnando l'ingresso trionfale di Andy Sachs (Anne Hathaway) nel tempio della moda.

