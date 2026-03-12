Chiusura della Guardia medica a Mandello | Mancanza di rispetto Noi al lavoro per soluzioni concrete

A Mandello, il circolo territoriale di Mandello, Abbadia e Lierna si oppone alla chiusura della Guardia medica, un provvedimento che ha suscitato reazioni di protesta. La mobilitazione si unisce all'iniziativa di raccolta firme promossa dal sindaco Riccardo Fasoli, mentre i cittadini continuano a contestare la decisione. La questione resta al centro dell’attenzione locale, con il gruppo che chiede un confronto diretto.

A Mandello continua la battaglia contro la chiusura del servizio di Guardia medica. Anche il circolo territoriale di Mandello, Abbadia e Lierna, dice infatti no al provvedimento e si unisce all'iniziativa di raccolta firme promossa dal sindaco Riccardo Fasoli. “A causa del riassetto territoriale della sanità di prossimità, Asst aveva paventato la chiusura della Guardia medica - spiega in una nota Igor Amadori, consigliere di maggioranza a Mandello - La nostra Amministrazione aveva chiesto un confronto e la possibilità di mantenere il presidio almeno nella stagione estiva e nel sabato e domenica, durante l’anno. A distanza di mesi, senza possibilità di confronto, è stata comunicata la cessazione del servizio”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

