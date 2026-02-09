Oro al rialzo | boom di vendite ai compro oro ma il Codacons avverte sui rischi di truffe e valutazioni errate

Le vendite di oro nei negozi di compro oro sono aumentate del 21,6% rispetto al passato. Molti italiani stanno portando oro da vendere, attirati dall’andamento positivo del mercato. Tuttavia, il Codacons mette in guardia: ci sono rischi di truffe e di valutazioni sbagliate. I negozi di oro continuano a registrare un vero e proprio boom, ma bisogna fare attenzione.

L’oro torna a brillare nei gioielliari e i “compro oro” italiani registrano un vero e proprio boom di vendite, con un incremento del 21,6%. L’impennata delle quotazioni del metallo prezioso spinge molti cittadini a disfarsi di vecchi gioielli, ma il Codacons lancia un allarme: attenzione alle truffe e alle pratiche commerciali poco trasparenti che possono nascondersi dietro un’offerta allettante. Un vero e proprio affare d’oro, quindi, per i circa 6.500 esercizi di “compro oro” sparsi in tutta Italia. L’aumento delle compravendite, secondo quanto riportato, è del +40% rispetto all’anno precedente, un dato che riflette la crescente sensibilità dei consumatori verso le fluttuazioni del mercato aurifero.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Oro Rialzo

Negli ultimi giorni, le vendite di oro nei Compro Oro sono schizzate alle stelle.

Aumentano le persone che decidono di vendere oro nei negozi dell’Abruzzo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Oro Rialzo

Argomenti discussi: Dopo il boom dei preziosi, platino e palladio tornano ai fondamentali?; Comunicazione Italiana; Olimpiadi invernali, quanto valgono le medaglie d'oro, argento e bronzo (grazie al boom dei prezzi); Exploit Compro Oro: in otto mesi +40% delle compravendite, e non solo per necessità.

Olimpiadi invernali, quanto valgono le medaglie d'oro, argento e bronzo (grazie al boom dei prezzi)Gli atleti che saliranno sul podio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si aggiudicheranno le medaglie più costose nella storia ... msn.com

Olimpiadi, medaglie da record: il boom di oro e argento spinge i valori ai massimiLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, medaglie da record: il boom di oro e argento spinge i valori ai massimi ... tg24.sky.it

Bitcoin scivola sotto i 70.000 dollari, ai minimi ottobre 2024. Oro in calo sotto 5.000 dollari, argento sfiora -16% a 74 dollari. Spread in lieve rialzo a 63 punti. #Finanza #Borse #mercati x.com

Bitcoin scivola sotto i 70.000 dollari, ai minimi ottobre 2024. Oro in calo sotto 5.000 dollari, argento sfiora -16% a 74 dollari. Spread in lieve rialzo a 63 punti. #Finanza #Borse #mercati facebook