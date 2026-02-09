Oro al rialzo | boom di vendite ai compro oro ma il Codacons avverte sui rischi di truffe e valutazioni errate
Le vendite di oro nei negozi di compro oro sono aumentate del 21,6% rispetto al passato. Molti italiani stanno portando oro da vendere, attirati dall’andamento positivo del mercato. Tuttavia, il Codacons mette in guardia: ci sono rischi di truffe e di valutazioni sbagliate. I negozi di oro continuano a registrare un vero e proprio boom, ma bisogna fare attenzione.
L’oro torna a brillare nei gioielliari e i “compro oro” italiani registrano un vero e proprio boom di vendite, con un incremento del 21,6%. L’impennata delle quotazioni del metallo prezioso spinge molti cittadini a disfarsi di vecchi gioielli, ma il Codacons lancia un allarme: attenzione alle truffe e alle pratiche commerciali poco trasparenti che possono nascondersi dietro un’offerta allettante. Un vero e proprio affare d’oro, quindi, per i circa 6.500 esercizi di “compro oro” sparsi in tutta Italia. L’aumento delle compravendite, secondo quanto riportato, è del +40% rispetto all’anno precedente, un dato che riflette la crescente sensibilità dei consumatori verso le fluttuazioni del mercato aurifero.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Oro Rialzo
Boom di vendite nei Compro Oro, i consigli del Codacons Abruzzo per evitare fregature
Negli ultimi giorni, le vendite di oro nei Compro Oro sono schizzate alle stelle.
Boom di vendite nei Compro oro in Abruzzo: dal Codacons le regole da seguire
Aumentano le persone che decidono di vendere oro nei negozi dell’Abruzzo.
Ultime notizie su Oro Rialzo
Argomenti discussi: Dopo il boom dei preziosi, platino e palladio tornano ai fondamentali?; Comunicazione Italiana; Olimpiadi invernali, quanto valgono le medaglie d'oro, argento e bronzo (grazie al boom dei prezzi); Exploit Compro Oro: in otto mesi +40% delle compravendite, e non solo per necessità.
Olimpiadi invernali, quanto valgono le medaglie d'oro, argento e bronzo (grazie al boom dei prezzi)Gli atleti che saliranno sul podio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si aggiudicheranno le medaglie più costose nella storia ... msn.com
Olimpiadi, medaglie da record: il boom di oro e argento spinge i valori ai massimiLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, medaglie da record: il boom di oro e argento spinge i valori ai massimi ... tg24.sky.it
Bitcoin scivola sotto i 70.000 dollari, ai minimi ottobre 2024. Oro in calo sotto 5.000 dollari, argento sfiora -16% a 74 dollari. Spread in lieve rialzo a 63 punti. #Finanza #Borse #mercati x.com
Bitcoin scivola sotto i 70.000 dollari, ai minimi ottobre 2024. Oro in calo sotto 5.000 dollari, argento sfiora -16% a 74 dollari. Spread in lieve rialzo a 63 punti. #Finanza #Borse #mercati facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.