Formazione in chirurgia vascolare La scuola del professor Zambon al vertice della classifica nazionale

La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell’Università di Ferrara, diretta dal professor Paolo Zamboni, ha raggiunto il primo posto nella classifica nazionale ALS2. La posizione di leadership deriva dai punteggi ottenuti nelle valutazioni condotte dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dall’Anvur e dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica. Quest’anno, il corso ha ottenuto punteggi superiori alla media in diversi indicatori, tra cui la qualità delle strutture e la preparazione dei docenti. Questo risultato conferma la reputazione della scuola e l’importanza della città di Ferrara nel settore della chirurgia vascolare

