Chimica conciaria e novità Fgl spinge sulla crescita della gamma di prodotti

Il Gruppo Lapi, realtà di rilievo nel settore conciario toscano, annuncia che la sua azienda Fgl International Spa ha acquisito il ramo di azienda Finishing di Re. La società punta a espandere la gamma di prodotti chimici conciari, rafforzando così la propria presenza nel mercato e consolidando la posizione nel settore. L'operazione riguarda esclusivamente l'acquisizione del ramo di azienda Finishing.

Il Gruppo Lapi, eccellenza del Comprensorio, cresce ancora. La sua Fgl International Spa azienda toscana di riferimento nel settore chimico conciario annuncia l’acquisizione del ramo di azienda Finishing di Re.Pi.Co. Spa, importante realtà lombarda attiva nel settore della chimica conciaria dal 1948, appartenente alla famiglia Annunziata. Secondo i suoi obiettivi di business, Re.Pi.Co. ha scelto di concentrarsi sulla gamma prodotti per la fase wet-end. Questa operazione va quindi a rafforzare la posizione di Fgl International nel mercato della chimica conciaria, andando ad ampliare la sua gamma di prodotti e servizi dedicati al settore. Il reparto rifinizione dell’azienda lombarda andrà ad integrarsi come nuova linea di prodotti, mantenendo l’identificazione commerciale e il portfolio clienti, nell’attuale gamma di Fgl International. 🔗 Leggi su Lanazione.it

