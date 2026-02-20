Samsung Galaxy Book6 | Specifiche Prezzi e Novità della Nuova Gamma 2026

Samsung ha presentato la nuova gamma Galaxy Book6, a causa delle crescenti richieste di dispositivi più potenti e versatili. La serie comprende tre modelli: Ultra, Pro e Standard, dotati di processori Intel Core Ultra Serie 3 e tecnologia AI integrata. Questi notebook si distinguono per il design sottile, l’autonomia migliorata e i prezzi ufficiali in Italia. Samsung punta a conquistare utenti professionali e studenti con questa offerta completa. La vendita è già iniziata nei negozi e online.

Scopri la nuova serie Samsung Galaxy Book6: Ultra, Pro e Standard. Caratteristiche tecniche, processori Intel Core Ultra Serie 3, AI integrata, design, autonomia e prezzi ufficiali in Italia. Samsung ha presentato la serie Galaxy Book6, la sua nuova famiglia di notebook premium pensata per chi cerca potenza, produttività e AI integrata in un design sottile e moderno. La lineup comprende tre modelli principali: Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro e Galaxy Book6, ognuno progettato per esigenze specifiche, dal lavoro creativo ai flussi produttivi quotidiani. La nuova serie Galaxy Book6 si basa su hardware di ultima generazione e un set di funzionalità software orientate alla produttività intelligente: Il risultato è multitasking fluido, editing creativo senza compromessi e reattività elevata anche nelle applicazioni più gravose. 🔗 Leggi su Defanet.it © Defanet.it - Samsung Galaxy Book6: Specifiche, Prezzi e Novità della Nuova Gamma 2026 Leggi anche: Samsung Galaxy A17 5G e Tab A11+: prezzi, specifiche e novità AI Leggi anche: Samsung Galaxy Book6: la rivoluzione AI con Intel Core Ultra e design ultrasottile Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Galaxy Book6 debutta in Europa con tre nuovi modelli, prestazioni più veloci e un design rinnovato; I Samsung Galaxy Book6 debuttano in Europa: design premium, buone specifiche e funzioni IA; Arriva in Italia la nuova gamma SAMSUNG Galaxy Book6: potenza AI e prezzi ufficiali; Samsung Galaxy Book6 debutta in Europa con tre modelli rinnovati: prezzi e caratteristiche. I Samsung Galaxy Book6 debuttano in Europa: design premium, buone specifiche e funzioni IAI nuovi notebook Samsung Galaxy Book6, Book6 Pro e Book6 Ultra arrivano in Europa: scopriamo le specifiche tecniche e i prezzi consigliati. tuttotech.net Samsung Galaxy Book6 in Europa: specifiche, prezzi e differenzeSamsung amplia la propria offerta notebook premium con il debutto europeo della serie Galaxy Book6. La lineup comprende tre modelli distinti per target e configurazione: Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Boo ... cellulare-magazine.it Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro, trapelano i dummy: design ormai confermato x.com Nuovi dettagli sulla fotocamera frontale del Samsung Galaxy S26 Ultra - facebook.com facebook