Chiesto il processo per Amazon per un’evasione fiscale da 1 miliardo di euro

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro dirigenti di Amazon con l’accusa di aver evaso l’IVA per 1,1 miliardi di euro tra il 2019 e il 2021. La richiesta arriva nel quadro di un procedimento legale in cui si contestano presunti comportamenti fiscali illeciti da parte dell’azienda. La vicenda riguarda un’operazione che coinvolge diversi anni di attività e un'importante somma di denaro.

Il colosso americano non permetteva al Fisco di conoscere i dati di decine di migliaia di venditori extra Ue sul suo portale. I dati trattenuti in India La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro dirigenti di Amazon con l’accusa di aver evaso l’Iva per 1,1 miliardi di euro nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021. Con loro è stato chiesto il processo anche per la società lussemburghese “Amazon Eu sarl” (l’equivalente di una nostra srl) che avrebbe beneficiato dello schema fiscale utilizzato per non versare l’iva al Fisco italiano, ritenuto fraudolento dal pm Elio Ramondini che coordina le indagini affidate alla guardia di finanza di Monza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Chiesto il processo per Amazon per un’evasione fiscale da 1 miliardo di euroLa procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro dirigenti di Amazon con l’accusa di aver evaso l’Iva per 1,1 miliardi di euro nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021. Con loro è ... milanotoday.it

Pm Milano chiede il processo per Amazon e 4 suoi managerPer la mancata modifica dell'algoritmo ritenuto indifferente agli obblighi fiscali e doganali dell'Unione Europea che ha comportato in tre anni, dal 2019 al 2021, una presunta evasione dell'Iva di c ... ansa.it

