La Procura di Milano ha chiesto il processo contro Amazon, accusata di aver evaso circa 1,2 miliardi di euro di IVA. Secondo le indagini, un algoritmo utilizzato dall’azienda non è stato modificato nonostante fosse considerato

Milano, 12 marzo 2026 – Una mancata modifica dell'algoritmo ritenuto "indifferente" agli obblighi fiscali e doganali dell'Unione Europea che ha comportato una presunta evasione dell'Iva di circa un miliardo e 200 milioni di euro. Per questo motivo la Procura di Milano ha chiesto il processo per Amazon Eu sarl, per tre suoi manager e per un quarto dirigente statunitense. L’evasione fiscale sarebbe decorsa in tre anni, dal 2019 al 2021. La richiesta di processo, firmata dal pm Elio Ramondini, è stata messa a disposizione del gup Tiziana Landoni che dovrà fissare l'udienza preliminare. L'indagine, condotta dalla Gdf, e una delle tre che riguarda il colosso fondato dal Jeff Bezos. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Procura di Milano chiede il processo per Amazon: nel mirino una presunta evasione da 1.2 miliardi di euro

Temi più discussi: Tribunale di Milano sequestra 27 milioni a Ceva per frode fiscale; C'è un'indagine per sfruttamento su un'altra grande azienda della logistica.

