La Procura di Milano chiede il processo per Amazon | nel mirino una presunta evasione da 1.2 miliardi di euro
La Procura di Milano ha chiesto il processo contro Amazon, accusata di aver evaso circa 1,2 miliardi di euro di IVA. Secondo le indagini, un algoritmo utilizzato dall’azienda non è stato modificato nonostante fosse considerato
Milano, 12 marzo 2026 – Una mancata modifica dell'algoritmo ritenuto "indifferente" agli obblighi fiscali e doganali dell'Unione Europea che ha comportato una presunta evasione dell'Iva di circa un miliardo e 200 milioni di euro. Per questo motivo la Procura di Milano ha chiesto il processo per Amazon Eu sarl, per tre suoi manager e per un quarto dirigente statunitense. L’evasione fiscale sarebbe decorsa in tre anni, dal 2019 al 2021. La richiesta di processo, firmata dal pm Elio Ramondini, è stata messa a disposizione del gup Tiziana Landoni che dovrà fissare l'udienza preliminare. L'indagine, condotta dalla Gdf, e una delle tre che riguarda il colosso fondato dal Jeff Bezos. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
