Chiesta la radiazione | Frasi social denigratorie Volontario Cri nel mirino

Il comitato follese della Croce Rossa si trova nuovamente al centro di polemiche dopo la richiesta di radiazione di un volontario, accusato di aver scritto frasi social denigratorie. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni interne che, già in passato, avevano portato al commissariamento del gruppo. La situazione rimane complessa e ancora da chiarire completamente.

Non c’è pace per il comitato follese della Croce Rossa. Dopo le lotte intestine che avevano portato al commissariamento del comitato, le tensioni paiono non essere ancora sopite. Se gli ultimi mesi davvero infuocati avevano portato dapprima alla sospensione del presidente del comitato follese, Valter Cresci, e poi alla decadenza del consiglio direttivo e alla nomina di un commissario col compito di traghettare la sede locale fino a nuove elezioni, nei giorni scorsi proprio il commissario follese ha avviato un procedimento di radiazione nei confronti di un socio volontario, cui sarebbero stati contestati diversi addebiti per atti che avrebbero rivelato "mancanza del senso dell’onore e del senso morale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

