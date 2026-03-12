Chiara Poggi il taglio sugli occhi è un messaggio | Garlasco una voce oscena

Da 19 anni, le autorità indagano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Chi ha commesso il delitto? Quali sono i motivi dietro questa azione? Sono domande che ancora non trovano risposta e che continuano a tenere sotto pressione le indagini, senza che siano stati chiariti i dettagli più recenti o le eventuali motivazioni.

Chi ha ucciso Chiara Poggi? E, soprattutto, perché lo ha fatto? Questo, insieme a tanti altri dettagli, è uno dei misteri che da 19 anni tormentano gli inquirenti che si sono occupati del delitto di Garlasco. Sembra avere le idee piuttosto chiare Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio che è il nuovo indagato per l'omicidio della 26enne. Secondo lui il movente dell’omicidio sarebbe legato a un presunto traffico internazionale di materiale pedopornografico, ipotesi che si discosta radicalmente dalle ricostruzioni giudiziarie consolidate nel caso. "Chiara aveva trovato dei filmati dal circuito mondiale pedopornografico, che è uno degli affari più ricchi del secolo, persino più della droga", ha spiegato Lovati in collegamento con la trasmissione televisiva Mattino Cinque. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Garlasco, la teoria di Massimo Lovati: “Chiara Poggi uccisa dopo aver scoperto video pedopornografici. I tagli sugli occhi? Un messaggio”A quasi 19 anni dal delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi continua a suscitare dibattiti e nuove ipotesi, con il movente che resta avvolto nel...

Garlasco, finite le analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi“Li abbiamo trovati”: Garlasco, boom dopo le analisi sugli oggetti indossati da Chiara – Si sono concluse le nuove analisi sui reperti di Chiara...

GARLASCO DELITTO CHIARA POGGI: LA VERITÀ TACIUTA SULLE GEMELLE CAPPA. STASI È INNOCENTE (LE PROVE)

