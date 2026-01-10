Garlasco finite le analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi
A Garlasco si sono concluse le analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi il giorno dell’omicidio nel 2007. Le verifiche sui reperti personali, che la giovane portava con sé quella mattina, hanno prodotto nuovi risultati. Questa fase rappresenta un passaggio importante nell’indagine, contribuendo a chiarire aspetti ancora aperti sulla vicenda.
“Li abbiamo trovati”: Garlasco, boom dopo le analisi sugli oggetti indossati da Chiara – Si sono concluse le nuove analisi sui reperti di Chiara Poggi, gli oggetti personali che la giovane indossava la mattina del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio nella villetta di Garlasco. Si tratta di una catenina con ciondolo a forma di dente di squalo, di alcuni braccialetti, tra cui uno con inciso il nome Chiara, di un orologio da polso, di una cavigliera e di un paio di orecchini. Al momento del ritrovamento del corpo, uno degli orecchini era ancora fissato al lobo, mentre l’altro risultava mancante, ma fu poi rinvenuto e repertato sul luogo del delitto. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: Garlasco, finite le analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi: “Trovati riscontri che stavamo cercando”
Leggi anche: Ciondolo, orologio, bracciali: al via nuove indagini sugli oggetti indossati da Chiara Poggi il giorno del delitto
Si può ancora scoprire cosa vide Chiara Poggi sul pc di Stasi il giorno prima di morire: parla il consulente; Garlasco, possibili nuove verifiche su chi usò il pc di Stasi la sera prima del delitto per scoprire il movente.
Garlasco, finite le analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi: “Trovati riscontri che stavamo cercando” - Terminate le analisi sugli oggetti che Chiara Poggi indossava quando è stata uccisa la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco, il consulente della famiglia ... fanpage.it
Garlasco, finiti esami sui reperti di Chiara Poggi: “Trovato quello che stavamo cercando” - Sono concluse le analisi sugli oggetti che Chiara Poggi indossava la mattina del 13 agosto 2007, quando venne uccisa nella villetta di Garlasco. thesocialpost.it
Garlasco, nuove analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi: dal braccialetto alla catenina riscontri ritenuti rilevanti - Dopo quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua ad aessere al centro delle cronache italiane. msn.com
Garlasco, analisi sui gioielli indossati da Chiara Poggi - Vita in diretta 15/12/2025
Pallavolo Caronno Pertusella. . L'Intervista al Coach Primo appuntamento dell’anno con Coach Gervasoni! Le vacanze sono finite, ma il lavoro in palestra non si è mai fermato. Il nostro allenatore Claudio Gervasoni ci parla della preparazione durante - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.