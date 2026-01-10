garlasco finite le analisi sugli oggetti indossati da chiara poggi

A Garlasco si sono concluse le analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi il giorno dell’omicidio nel 2007. Le verifiche sui reperti personali, che la giovane portava con sé quella mattina, hanno prodotto nuovi risultati. Questa fase rappresenta un passaggio importante nell’indagine, contribuendo a chiarire aspetti ancora aperti sulla vicenda.

"Li abbiamo trovati": Garlasco, boom dopo le analisi sugli oggetti indossati da Chiara – Si sono concluse le nuove analisi sui reperti di Chiara Poggi, gli oggetti personali che la giovane indossava la mattina del 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio nella villetta di Garlasco. Si tratta di una catenina con ciondolo a forma di dente di squalo, di alcuni braccialetti, tra cui uno con inciso il nome Chiara, di un orologio da polso, di una cavigliera e di un paio di orecchini. Al momento del ritrovamento del corpo, uno degli orecchini era ancora fissato al lobo, mentre l'altro risultava mancante, ma fu poi rinvenuto e repertato sul luogo del delitto.

Si può ancora scoprire cosa vide Chiara Poggi sul pc di Stasi il giorno prima di morire: parla il consulente; Garlasco, possibili nuove verifiche su chi usò il pc di Stasi la sera prima del delitto per scoprire il movente.

