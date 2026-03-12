Chiara Mazzel non si ferma più! Argento in gigante alle Paralimpiadi!

Chiara Mazzel ha conquistato la sua quarta medaglia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, ottenendo un argento in gigante. La atleta italiana ha completato la gara con un risultato che le permette di aggiungere un nuovo riconoscimento al palmarès. La competizione si è svolta senza ulteriori incidenti e con la partecipazione di altri atleti provenienti da diverse nazioni.

Arriva la quarta medaglia personale per Chiara Mazzel alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l'azzurra, dopo gli argenti in discesa ed in combinata e l'oro in superG, arpiona la piazza d'onore anche nel gigante femminile VI dello sci alpino, confermando nella seconda manche il piazzamento acquisito nella prima run. La medaglia d'oro va alla favorita della vigilia, l'austriaca Veronika Aigner, con la guida Eric Digruber, che fa segnare il miglior tempo nella prima manche ed amministra nella seconda, chiudendo in 2'18?63, con 2?56 di margine sull'azzurra Chiara Mazzel, con la guida Fabrizio Casal, che centra la medaglia d'argento con il crono totale di 2'21?19.