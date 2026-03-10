Terza medaglia per Chiara Mazzel | argento nella combinata alle Paralimpiadi

Chiara Mazzel ha conquistato la sua terza medaglia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo l’argento nella combinata alpina a Cortina d’Ampezzo. La atleta ha concluso la gara con un risultato che le ha consentito di salire sul podio, portando a casa un riconoscimento importante per la sua partecipazione ai giochi.

CORTINA D'AMPEZZO - Chiara Mazzel vince la medaglia d'argento nella combinata alpina, la terza personale alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Seconda nel Super-G Vision impaired, l'azzurra ha mantenuto il vantaggio nello slalom, non la sua specialità, grazie anche alla guida di Nicola Cotti Cottini. Medaglia d'oro per Veronika Aigner, bronzo per l'austriaca Elina Stary. Quinto posto per Martina Vozza che ha chiuso a +8"76. "Questa medaglia è stata inaspettata, non ci credevo tanto, ma alla fine sono riuscita a conquistare anche questa. Le medaglie danno una spinta in più per affrontare le prossime gare" le parole dell'azzurra ai microfoni di Rai Sport dopo la gara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

