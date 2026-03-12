In Italia, la satira sembra essere sotto pressione, con alcuni autori e pubblicazioni che si sentono limitati nel loro lavoro. Recentemente, un libro disponibile in libreria analizza come i nuovi poteri politici e culturali influenzino la libertà di espressione, in particolare nel settore dell’umorismo e della critica sociale. La questione riguarda anche altri paesi, dove alcuni autori segnalano restrizioni crescenti e difficoltà nel pubblicare contenuti satirici.

Che fine ha fatto la satira? È vero che in Italia è scomparsa? E altrove come se la passa? Nel suo centesimo numero MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, da venerdì 13 marzo in libreria (trova qui la più comoda per te) e sugli store online ( Amazon, Ibs, Feltrinelli, Mondadori, Libreria Universitaria, Hoepli, Unilibro ), risponde a queste domande con autori d’eccezione. A cominciare dalle firme satiriche del Fatto Quotidiano, con le loro vignette e illustrazioni spesso al centro di scontri incandescenti con il potere politico: Disegni, Franzaroli, Mannelli, Mora, Natangelo, Vauro. In un lungo articolo, Daniele Luttazzi fissa il perimetro della satira, e che cosa la distingue dalla comicità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi sta uccidendo la satira? Ecco come i nuovi potenti ci mettono il bavaglio. Su Millennium in libreria

