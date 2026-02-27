Chi è Mecna | curiosità vita privata del rapper stasera al Festival di Sanremo con Mara Sattei

Da metropolitanmagazine.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera al Festival di Sanremo, Mecna si esibirà insieme a Mara Sattei. Con vent’anni di carriera alle spalle, il rapper ha pubblicato un joint album con Coco, che include la hit La Più Bella. Mecna è noto per aver consolidato la sua presenza sulla scena musicale grazie a numerosi progetti e collaborazioni, diventando una figura riconoscibile nel panorama italiano.

Con vent’anni di carriera alle spalle ed un joint album con Coco contenente la super hit La Più Bella, Mecna, si è ritagliato un poso da protagonista nell’attuale scena. L’artista sarà stasera al Festival di Sanremo, dove si esibirà insieme a Mara Sattei con la cover de L’Ultimo Bacio di Carmen Consoli. Corrado Grilli aka Mecna, è nato a San Giovanni Rotondo nel 1987. Inizia giovanissimo a farsi strada nel mondo della musica, quando nel 2000 fonda con Lustro e Totò Nasty i Microphones Killerz. Diplomatosi allo IED, Mecna lavora anche come grafico, avendo inoltre realizzato cover per i colleghi come la recente È Finita La Pace di Marracash. Cinque anni dopo pubblicano No Problem e No Sense. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 mecna curiosit224 vita privata del rapper stasera al festival di sanremo con mara sattei
© Metropolitanmagazine.it - Chi è Mecna: curiosità, vita privata del rapper stasera al Festival di Sanremo con Mara Sattei

Leggi anche: Sanremo 2026: chi è Mecna, il rapper che duetta con Mara Sattei

“Stasera sarò sul palco di Sanremo, per chi non mi conoscesse sono incredibilmente alto e bravo”: chi è Mecna, stasera all’Ariston con Mara SatteiIl debutto del rapper da solista nel 2010 con l’EP Le valigie per restare, che ne mette in luce una scrittura intima e personale È tempo di cover a...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Argomenti discussi: Le cose che non sai di me Testo – Mara Sattei | Sanremo 2026.

Mecna, origini e fidanzata: chi è il rapper e qual è il suo vero nomeChi è Mecna lontano dai riflettori? Ecco tutti i dettagli sulle origini, il vero nome, la fidanzata e la carriera del rapper italiano. tag24.it

chi è mecna curiositàStasera sarò sul palco di Sanremo, per chi non mi conoscesse sono incredibilmente alto e bravo: chi è Mecna, stasera all’Ariston con Mara SatteiIl rapper pugliese ironizza sul suo debutto all'Ariston per la serata delle cover dove duetterà con Mara Sattei su L'ultimo bacio ... ilfattoquotidiano.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.