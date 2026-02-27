Chi è Mecna | curiosità vita privata del rapper stasera al Festival di Sanremo con Mara Sattei

Stasera al Festival di Sanremo, Mecna si esibirà insieme a Mara Sattei. Con vent’anni di carriera alle spalle, il rapper ha pubblicato un joint album con Coco, che include la hit La Più Bella. Mecna è noto per aver consolidato la sua presenza sulla scena musicale grazie a numerosi progetti e collaborazioni, diventando una figura riconoscibile nel panorama italiano.

Con vent’anni di carriera alle spalle ed un joint album con Coco contenente la super hit La Più Bella, Mecna, si è ritagliato un poso da protagonista nell’attuale scena. L’artista sarà stasera al Festival di Sanremo, dove si esibirà insieme a Mara Sattei con la cover de L’Ultimo Bacio di Carmen Consoli. Corrado Grilli aka Mecna, è nato a San Giovanni Rotondo nel 1987. Inizia giovanissimo a farsi strada nel mondo della musica, quando nel 2000 fonda con Lustro e Totò Nasty i Microphones Killerz. Diplomatosi allo IED, Mecna lavora anche come grafico, avendo inoltre realizzato cover per i colleghi come la recente È Finita La Pace di Marracash. Cinque anni dopo pubblicano No Problem e No Sense. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

