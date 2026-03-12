L’Associazione degli magistrati ha suscitato clamore con un appello rivolto ai colleghi maschi, invitandoli a entrare nel comitato dedicato alle pari opportunità. Attualmente, l’organizzazione è composta esclusivamente da donne, e questa richiesta ha generato discussioni tra chi vede una spinta verso una maggiore rappresentanza maschile. La questione ha creato tensioni all’interno dell’associazione, che si trova a gestire questa novità.

Sapete perché? Udite, udite! Per consentire a questo comitato che tra i componenti vi siano anche colleghi di sesso maschile essendo, allo stato, interamente composto da donne. Questa Associazione ha evidentemente problemi di genere: dalle pari opportunità alle mono opportunità. Come si fa nei reparti di maternità, dovrebbero mettere fuori tanti fiocchi rosa perché di fiocchi azzurri presenza non v’è. Si è dimessa una magistrata, la dottoressa Laura Renda, che non poteva avere cognome più adeguato. Si potrebbe infatti dire che con le dimissioni della Renda si renda il Comitato delle pari opportunità degno del nome che porta. Altrimenti, quando il Comitato si riunisce, un membro del medesimo, chiudendo la porta prima della riunione, come nel Conclave, dovrebbe dire: «Extra omnes homines». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dopo le toghe rosse, ecco quelle rosa. L’Anm va in tilt sulle pari opportunità

