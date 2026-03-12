Chelsea Green si apre raccontando le sue esperienze, tra la partecipazione alla WWE, il lavoro con Netflix e un match a San Siro con Drew McIntyre. Durante la stagione di Wrestlemania, la wrestler canadese parla del suo coinvolgimento nel Premium Live Event in Italia. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla carriera e le tappe più significative del suo percorso.

Recentemente si è rotta la caviglia a SmackDown, ma Chelsea Green rimane una Superstar Wwe fondamentale in tutti gli intrecci e le storyline. Nella WrestleMania season e con la certezza che la Wwe è disponibile live solo su Netflix dal 1° aprile, la canadese si gode l’eccitazione del momento: “Una parola per definire WrestleMania? In America si direbbe ‘Larger than life’. Questo fa capire la sua importanza. Mi sarebbe piaciuto moltissimo affrontare una come Tiffany Stratton. La ritengo una delle migliori performer in circolazione. Una di quelle che è amata dalla gente ed è una Superstar di riferimento per la sua generazione. Netflix? Ci rende un fenomeno mondiale ed entra nelle case di tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chelsea Green si racconta: "La mia Wwe, Netflix e quella volta a S. Siro con Drew McIntyre...”

