WWE | Questa volta va male a Drew McIntyre assalto fallito e Cody Rhodes si qualifica per la Chamber

Drew McIntyre ha subito una sconfitta durante l’ultimo match di qualificazione della WWE, che ha permesso a Cody Rhodes di accedere alla Chamber. La competizione si fa sempre più intensa, e questa volta l’assalto di McIntyre si è concluso con un fallimento, lasciando Rhodes più vicino alla sfida principale di WrestleMania 42. La strada verso l’evento si fa più chiara, mentre i wrestler si sfidano per un posto nella battaglia che deciderà il prossimo sfidante al titolo WWE.

Prosegue spedita e ben scandita dai match di qualificazione la marcia della WWE verso Elimination Chamber, un PLE molto importante perchè ci dirà chi affronterà Drew McIntyre a WrestleMania 42 per il titolo WWE dopo che il vincitore della Royal Rumble, Roman Reigns, ha optato per sfidare il campione mondiale CM Punk. Già qualificati Randy Orton e LA Knight, prima di questa notte c’erano ancora quattro posti vacanti da riempire e uno di questi è stato assegnato nel main event di SmackDown in un triple threat match tra Cody Rhodes, Jacob Fatu e Sami Zayn. Non basta una Claymore. Main event spettacolare tra tre atleti che hanno tutti l’obiettivo di mettere le mani su Drew McIntyre ognuno con la propria motivazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Durante l’ultima puntata di Busted Open Radio, Mark Henry ha condiviso la sua opinione sul futuro del titolo WWE, sostenendo che sia giunto il momento che Drew McIntyre ottenga la vittoria su Cody Rhodes.

Drew McIntyre ha conquistato il titolo mondiale WWE a Berlino, sconfiggendo Cody Rhodes nell’ultimo incontro del 3 Stages of Hell nel main event di SmackDown.

FULL SEGMENT: Drew McIntyre declares Three Stages of Hell with Cody Rhodes: SmackDown, Dec. 26, 2025

