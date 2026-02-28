Netflix Italia trasforma Sanremo in un’arena WWE | lo spot con Drew McIntyre

Netflix Italia ha deciso di sfruttare la popolarità di Sanremo per promuovere un nuovo spot pubblicitario. Durante la serata del 27 febbraio 2026, lo spot ha mostrato Drew McIntyre, wrestler noto anche come atleta di wrestling professionale. La mossa ha catturato l’attenzione del pubblico presente e di chi seguiva la trasmissione da casa. Nessuna altra informazione sui contenuti dello spot è stata divulgata.

Lo spot annuncia l'arrivo esclusivo su Netflix dal 1° aprile 2026 di tutto il pacchetto WWE. Lo hanno visto milioni di italiani. A maggio Clash in Italy a Torino Sanremo, 27 febbraio 2026 – Netflix Italia ha scelto il momento tv più seguito d'Italia per lanciare la bomba. Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 – quella delle cover e duetti, con Carlo Conti, Laura Pausini e un'Ariston in delirio – è andato in onda uno spot dedicato alla WWE. Protagonista assoluto: Drew McIntyre, lo scozzese "The Scottish Warrior", che con un ghigno minaccioso saluta il pubblico italiano. Un'operazione di marketing geniale: mentre milioni di...