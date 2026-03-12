Al Bano ha annunciato pubblicamente che la figlia Romina Carrisi si trova in una situazione delicata, senza fornire dettagli specifici. Ha scelto di comunicare la notizia in modo diretto, lasciando intendere che la questione riguarda la loro famiglia. La separazione di Romina continua a essere al centro dell’attenzione, ma questa volta il cantante ha preferito parlare senza ricorrere a parole troppo dramatiche o sceneggiate.

La separazione di Romina Carrisi continua a far parlare, ma questa volta a mettere un punto (con classe, e senza sceneggiate) ci pensa papà Al Bano. Dopo le confessioni in tv, il cantante decide di intervenire e lo fa con una linea chiarissima: meno drama, più pensieri per il piccolo Axel Lupo, nato nel 2024. Nei giorni scorsi Romina aveva raccontato pubblicamente la fine della storia con Stefano Rastelli, spiegando che non si è trattato di un colpo di testa ma dell’ultimo capitolo di un percorso lungo e complicato. Insomma: quando l’equilibrio non c’è più, anche la coppia più “carina” smette di funzionare. E mentre i commenti rimbalzano ovunque, Al Bano sceglie di dire la sua in modo misurato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - "Che dolore". Al Bano, il triste annuncio sulla figlia Romina. "Una situazione delicata". Ha voluto farlo sapere a tutti

