Questa sera, durante la puntata di La Ruota della Fortuna, la cantante Nicla ha annunciato di avere un problema di salute. Ha deciso di comunicare la notizia direttamente al pubblico, senza nascondere la sua difficoltà. La conduttrice Gerry Scotti e la collega Samira Lui l’hanno sostenuta, mentre la band in studio ha continuato a suonare, senza interrompere l’atmosfera del programma.

Nel format serale di La Ruota della Fortuna, guidato da Gerry Scotti con Samira Lui, la musica dal vivo è parte integrante della scena: la band in studio accompagna i passaggi chiave della puntata e contribuisce all’identità riconoscibile del programma. Nelle ultime settimane, però, una delle voci della formazione è finita al centro dell’attenzione sui social. Nicla Ozenda, cantante della band della trasmissione, è stata destinataria di commenti su Instagram relativi a un presunto cambiamento nel timbro e nel modo di cantare. In risposta, la 23enne ha deciso di intervenire pubblicamente, spiegando le ragioni legate a un problema di salute. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - La Ruota della fortuna, il triste annuncio della cantante Nicla: ha voluto farlo sapere al pubblico

Approfondimenti su La Ruota Della Fortuna

Questa sera, la trasmissione di Gerry Scotti ha preso una piega diversa.

La cantante Nicla Ozenda, volto noto di La Ruota della Fortuna, ha subito alcuni problemi di salute.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su La Ruota Della Fortuna

Argomenti discussi: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti introduce il maialino: cambia il format e Samira Lui lascia a bocca aperta; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Flavio Video; La Ruota della Fortuna, Samira Lui si commuove: la vincita è straordinaria; Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a La Ruota della Fortuna.

La Ruota della Fortuna, omaggio a Geolier: ma il rapper non riesce a indovinare la fraseA volte non serve un testo complicato o una strofa serrata per mettere in difficoltà una star del rap: basta un tabellone, qualche consonante scoperta e una frase che sembra semplice ... ilmattino.it

La Ruota della Fortuna, rivelazione choc della cantante Nicla Ozenda: Ho avuto un’emorragiaLa cantante della Fortuna Five ha svelato sui social di aver attraversato un momento complicatissimo. Adesso dovrà seguire un lungo percorso di riabilitazione. libero.it

Giornata d'Arte al Glorian Hotel (La Dualità) con gli Artisti della Ruota della Fortuna Vi proponiamo il video con le interviste a tutti gli artisti della Ruota della Fortuna al termine della bellissima giornata d'arte al Glorian Hotel con le loro opere realizzate e alla fin - facebook.com facebook