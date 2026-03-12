Il 12 marzo 2026, ChatGPT di OpenAI integra ufficialmente il riconoscimento musicale di Shazam. Questa novità permette agli utenti di scoprire canzoni direttamente attraverso il chatbot, combinando le funzioni di intelligenza artificiale e identificazione musicale in un’unica piattaforma. La collaborazione tra i due servizi mira a facilitare l’accesso rapido alla musica e alle informazioni su brani e artisti.

Il 12 marzo 2026 segna l’ingresso ufficiale del riconoscimento musicale nell’ecosistema di ChatGPT, unendo il potente chatbot di OpenAI al servizio Shazam. Questa integrazione permette agli utenti di identificare brani in riproduzione semplicemente chiedendo al bot il titolo e l’artista, senza dover installare app aggiuntive o uscire dalla conversazione. La funzionalità è già attiva su web e dispositivi mobili, aprendo una nuova era di interazione tra intelligenza artificiale e consumo musicale quotidiano. L’innovazione non si limita a un semplice comando vocale o testuale, ma trasforma radicalmente il modo in cui gli utenti scoprono la musica mentre utilizzano il servizio di chat. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ChatGPT e Shazam: la musica si scopre col bot

