Shazam debutta direttamente dentro ChatGPT | identifica le canzoni senza mai uscire dalla chat

Da oggi Shazam è integrato direttamente in ChatGPT, consentendo agli utenti di identificare le canzoni senza dover lasciare la conversazione. La novità permette di riconoscere brani musicali in modo rapido e semplice, senza dover aprire applicazioni esterne o strumenti aggiuntivi. Questa integrazione mira a rendere il processo di ricerca musicale più fluido e accessibile durante le chat.

Da oggi Shazam fa il suo debutto direttamente all'interno di ChatGPT, rendendo il riconoscimento musicale più immediato e intuitivo per tutti gli utenti. La novità elimina completamente la necessità di aprire l'app separatamente, copiare testi o canticchiare melodie in un'altra applicazione. Basta digitare una frase come "Shazam, che canzone sta suonando?" e il sistema riconosce il brano in pochi secondi, senza mai uscire dalla chat con l'intelligenza artificiale di OpenAI. In questo modo, anche chi non ha installato Shazam sul proprio dispositivo può utilizzare lo stesso servizio, ottenendo gli stessi risultati di chi usa l'app tradizionale. L'attivazione di Shazam all'interno di ChatGPT è rapida e alla portata di tutti.

