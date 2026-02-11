per yann tiersen la musica si scopre fuori dalle traiettorie tradizionali

A Torino, si avvicina il concerto di Yann Tiersen. Il compositore francese sarà alle OGR il 7 marzo 2026. Lui porta sul palco una musica che rompe con le tradizioni e apre nuove strade. I fan sono già in fermento, pronti a ascoltare le sue sonorità diverse e originali.

Alle OGR Torino si avvicina l’arrivo di Yann Tiersen. Il compositore e polistrumentista francese sarà in città il 7 marzo 2026 con un live che segna una nuova tappa del suo percorso artistico e personale. L’appuntamento rientra nel tour europeo dedicato al progetto discografico Rathlin from a Distance The Liquid Hour, pubblicato nel 2025 per MutePIAS. In apertura del concerto è prevista l’esibizione di Alice Boyd, musicista che costruisce i propri set attraverso stratificazioni vocali, live looping e sintetizzatori. Il concerto torinese si inserisce in una fase di trasformazione del lavoro di Tiersen, che negli ultimi anni ha progressivamente ridefinito la forma della tournée. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

