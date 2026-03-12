Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è diventata una figura nota sia sui social network che in televisione. Recentemente ha partecipato a Pechino Express 2026, attirando l’attenzione del pubblico. La sua altezza e la presenza in tv sono tra gli aspetti più commentati, mentre la sua partecipazione al reality ha suscitato interesse tra gli spettatori.

Chanel Totti è la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, ma soprattutto un personaggio molto seguito sui social e ora anche in tv. A soli 18 anni infatti è fra i protagonisti di Pechino Express 2026 insieme a Filippo Laurino, figlio della manager e migliore amica dell’ex Letterina. Vedendola in televisione però in tanti si chiedono quanto sia alta Chanel. Quanto è alta Chanel Totti. Classe 2007, Chanel Totti è nata il 13 maggio ed è del segno del Toro. La secondogenita dell’ex calciatore e della conduttrice è alta 170 centimetri. Un’altezza che ha ereditato con molta probabilità da papà Francesco Totti che è alto 180 centimetri, mentre Ilary Blasi ha un’altezza di 168 centimetri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chanel Totti quanto è alta, il segreto a Pechino Express 2026

