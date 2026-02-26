Novara cede al golden set | Scandicci vola ai quarti di Champions

La Igor Volley di Novara si arrende al golden set contro Scandicci e dice addio alla Champions League Novara, 26 febbraio 2026 - La corsa europea della Igor Volley si ferma a Firenze. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, dopo aver dominato il primo set, hanno subito il ritorno delle toscane che, vincendo tre set consecutivi e il golden set, hanno chiuso la partita. La qualificazione ai quarti di finale sfuma nel momento più cruciale, quando Novara sembrava poter ribaltare la situazione. La partita è stata intensa fin dall'inizio. Tolok ha firmato il primo break, ma Scandicci ha reagito subito. Novara ha tentato di fuggire con Bonifacio, ma Scandicci ha sfruttato l'errore di Tolok per riprendere il vantaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

