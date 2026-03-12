Champions Bayer Leverkusen-Arsenal finisce 1-1 | decide un rigore di Havertz nel finale

La partita tra Bayer Leverkusen e Arsenal si è conclusa con un punteggio di 1-1, nella prima gara degli ottavi di finale di Champions League giocata alla BayArena. Il gol del Bayer Leverkusen è arrivato su rigore calciato da Havertz nel finale, mentre il gol dell’Arsenal è stato segnato durante il primo tempo. La sfida si è svolta senza ulteriori marcature.

Si chiude in parità la sfida tra Bayer Leverkusen e Arsenal, terminata 1-1 nella gara d’andata degli ottavi di finale disputata alla BayArena. Un match intenso e ricco di tensione, deciso da un episodio nel finale che ha acceso polemiche e proteste. A sbloccare la partita in apertura di secondo tempo è stato Andrich, capitano della formazione tedesca, che ha portato avanti il Bayer Leverkusen facendo esplodere il pubblico di casa. L’Arsenal, però, non ha mollato e ha trovato il pareggio nei minuti conclusivi grazie a Kai Havertz, grande ex della serata. Il gol dell’1-1 è arrivato su calcio di rigore, assegnato dall’arbitro turco Meler dopo un fallo di Tillman su Madueke. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Atletico Madrid-Tottenham 5-2 Real Madrid-Manchester City 3-0 PSG-Chelsea 5-2 Galatasaray-Liverpool 1-0 Newcastle-Barcellona 1-1 Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1 Non è stata una 2 giorni di Champions semplice per le 6 squadre della Pr - facebook.com facebook

