Champions Bayer Leverkusen-Arsenal finisce 1-1 tra le polemiche Cos’è successo

Nella serata di mercoledì 11 marzo, si è disputata l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Bayer Leverkusen e Arsenal. La partita si è conclusa con un pareggio di 1-1, ma ha suscitato polemiche tra le due squadre. Durante l’incontro sono stati registrati alcuni episodi controversi che hanno scatenato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

(Adnkronos) – La giornata di Champions oggi, mercoledì 11 marzo, si apre con l'andata degli ottavi di finale tra Bayer Leverkusen e Arsenal. Alla BayArena finisce 1-1 con le reti di Andrich, capitano dei tedeschi, a inizio secondo tempo, e Havertz. Il tedesco trova il pareggio allo scadere su calcio di rigore, dopo un fallo.