Scoppia l' incendio mentre i ragazzi erano al lavoro sulle rifiniture | distrutto il carro allegorico

Questa mattina le fiamme hanno bruciato il carro allegorico di Aragona, pochi giorni prima della sfilata. I ragazzi che lavoravano alle rifiniture si sono trovati davanti a un incendio improvviso. Le fiamme hanno distrutto tutto, lasciando il carro completamente in cenere. Ora si cerca di capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità.

Le fiamme lo hanno distrutto. A pochi giorni dalla kermesse, le rifiniture di uno dei carri allegorici che dovevano sfilare, in occasione del Carnevale, per le strade di Aragona hanno creato il caos. All'improvviso, mentre i ragazzi erano all'opera, è scoppiato un incendio. E il fuoco ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Carnevale Aragona

Durante la sfilata di Carnevale a Sarno, in provincia di Salerno, un pezzo del carro allegorico si è staccato e ha colpito alcune persone in mezzo alla folla.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incendio all’Eurostamp di Pianezza, sindaci invitano a restare in casa #shorts

Ultime notizie su Carnevale Aragona

Argomenti discussi: Crans-Montana, le telefonate al servizio di emergenza quando scoppia l'incendio: I miei amici sono morti, venite subito. Al...; Incendio nella notte sul camion, intervengono i pompieri per spegnere le fiamme: mezzo incenerito; Scoppia un incendio in un appartamento a Castellamonte: un uomo intossicato in ospedale; Incendio in un appartamento, morto l'ex carabiniere Dell'Amico.

Scoppia un incendio in un negozio di bici elettriche a Milano: soccorse 22 persone, 4 ricoverateUn incendio è scoppiato nella mattinata del 25 gennaio in un negozio di biciclette in zona Certosa a Milano. Il palazzo è stato evacuato, 22 persone sono state medicate e 4 di loro ricoverate in ... fanpage.it

Scoppia nella notte un incendio in una casa a Massa, muore un uomo: gravissima la moglie e due soccorritoriNella notte è scoppiato un incendio in un appartamento a Massa. Un uomo è morto e sua moglie è stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni. Feriti anche tre carabinieri giunti sul posto per ... fanpage.it

Il video dell'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme facebook