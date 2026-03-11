Sindrome di down dal carro per il Carnevale allo stadio Manuzzi | un' intera giornata per abbattere le barriere

Una giornata dedicata alla sindrome di Down si svolge tra il carro di Carnevale e lo stadio Manuzzi, coinvolgendo diverse realtà locali. L’obiettivo è abbattere le barriere e promuovere l’inclusione, con eventi che vedono la partecipazione di associazioni e cittadini. La manifestazione si ripete con l’intento di diventare un appuntamento fisso nel calendario di Cesena.

"Vogliamo che la celebrazione della giornata mondiale della sindrome di Down diventi un appuntamento fisso per Cesena e che, come stiamo già facendo, rappresenti un evento a cui partecipano più realtà". A parlare così è l'assessore ai Servizi per le persone e per le famiglie del Comune di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

