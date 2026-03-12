certaldo pioggia di medaglie conquistati 7 argenti e 4 bronzi

Durante il campionato regionale svoltosi alla piscina La Bastia di Livorno, il Certaldo Nuoto ha conquistato complessivamente undici medaglie, di cui sette argenti e quattro bronzi. La squadra ha ottenuto i risultati nel corso della competizione, che ha visto numerosi atleti sfidarsi nelle varie discipline di nuoto. I successi sono arrivati grazie alle performance degli atleti del team.

Undici medaglie. A tanto ammonta il bottino del Certaldo Nuoto al recente campionato regionale categoria andato in scena alla piscina La Bastia di Livorno. I 31 atleti finalisti valdelsani hanno infatti conquistato 7 argenti e 4 bronzi. A spiccare è l’impresa nella categoria Ragazzi di Cosimo Santini (classe 2010, nella foto), che sui 100 farfalla conquista il secondo posto con un tempo di 57’’50 che gli vale l’accesso ai prossimi campionati nazionali di Categoria a Riccione. Per Santini poi bis nei 50 rana. Sempre nella medesima categoria, poi, Diana Galgani (‘12) si mette al collo l’argento sui 100 e 200 dorso e il bronzo sui 200 misti e 50 dorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

