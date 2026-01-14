Roma il centro storico Ztl diventa zona 30 Da giovedì 15 gennaio scatta il limite di velocità

A partire da giovedì 15 gennaio 2026, il centro storico di Roma entrerà in vigore la nuova zona a traffico limitato, con l’implementazione del limite di velocità di 30 km/h nelle aree della Ztl. Questa misura interesserà anche le principali arterie, tra cui corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. La modifica mira a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel cuore della città.

Roma, 14 gennaio 2026 – Il centro storico di Roma diventa zona 30. Il provvedimento sarà attivo all’interno della Ztl da domani, giovedì 15 gennaio, quando scatterà il limite di velocità dei 30 chilometri orari anche sulle principali arterie, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. Oltre alla zona Ztl-Centro storico, saranno altre 1000 le strade portate a 30 kmh per aumentare la sicurezza stradale, ha precisato il Comune di Roma sui propri social. Secondo quanto spiegato dall’assessore alla Mobilità capitolino, Eugenio Patané, la decisione adotta dalla capitale è doverosa, perché la velocità genera il 7. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

