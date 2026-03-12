Centro operativo di emergenza | Sede inadeguata e futuro incerto

Durante il consiglio comunale, si è discusso della gestione delle emergenze e della capacità operativa del Comune in situazioni critiche come blackout o carenze di acqua. Una mozione presentata da Forza Italia ha evidenziato che il centro operativo di emergenza ha una sede considerata inadeguata e che il futuro di questa struttura appare incerto. La discussione si è concentrata su questi aspetti senza approfondire cause o motivazioni.

