L' ex centro Rai del Parco che diventa un hospice pediatrico e il futuro incerto della Villa Reale

L’ex centro Rai nel Parco di Monza è stato confermato come futura sede di un hospice pediatrico. La trasformazione, annunciata recentemente, rappresenta un intervento importante per il territorio, offrendo un servizio di assistenza dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Restano, invece, ancora da chiarire le sorti della Villa Reale, il cui futuro appare incerto.

L’ex centro della Rai all’interno del Parco di Monza diventerà un hospice pediatrico. La notizia che da tempo circolava adesso è ufficiale. E ad annunciare l’aggiudicazione del progetto è la consigliera regionale Martina Sassoli (Noi Moderati). "Oggi pomeriggio siamo stati raggiunti dalla notizia.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nuovo hospice pediatrico: ecco il progetto esecutivoIl progetto esecutivo del nuovo hospice pediatrico a Padova è stato approvato oggi, 7 gennaio, dall'Azienda Ospedale - Università di Padova.

Leggi anche: Piero chiambretti il futuro incerto tra rai e mediaset e gli indizi sui social

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: L’ex scuola di Orco diventa ostello e centro per sport outdoor; La nuova associazione, il centro studi e il direttore massone. L’inchiesta di Report su Vannacci; Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 15 gennaio 2026: Gennaro furioso contro l'ex moglie; L’Aquila 2026: 266mila su Rai 3 e oltre 20mila in centro tra cerimonia e show con droni.

L'ex centro Rai del Parco che diventa un hospice pediatrico e il futuro incerto della Villa RealeL'annuncio nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio. Ma intanto cresce la preoccupazione per il futuro del gioiello monzese ... monzatoday.it

Ex centro Rai di Monza centro pediatrico del San GerardoL'ex centro di Controllo Rai progettato da Gio Ponti nel parco di Monza, ora abbandonato, potrà ospitare un centro pediatrico all'avanguardia in collaborazione con l'Irccs San Gerardo. Il Collegio di ... ansa.it

Riaprono le visite guidate ai Bunker Breda a cura di Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord. Le prime due date sono previste per sabato 24 gennaio e 7 marzo alle ore 14:30 con ritrovo presso la Cascina Centro Parco. La - facebook.com facebook