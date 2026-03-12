Centro diurno a Gabella Nuova | ci sono 4 milioni per ricostruirlo

La conferenza regionale ha approvato un progetto da quattro milioni di euro per la ricostruzione e l’ampliamento del centro diurno a Gabella Nuova, a Sarnano. La struttura sarà destinata a servizi socio-educativi e riabilitativi per disabili, oltre a funzioni di residenza socio-sanitaria assistenziale. Il finanziamento coprirà le opere di ricostruzione e miglioramento della struttura.

La conferenza regionale ha approvato il progetto di ricostruzione e ampliamento della struttura di Gabella Nuova, a Sarnano, destinata a centro diurno socio-educativo riabilitativo per disabili e a residenza socio-sanitaria assistenziale. L’intervento, proposto dall’unione Monti Azzurri, riguarda un complesso molto danneggiato dal terremoto, composto da due corpi di fabbrica che saranno entrambi demoliti, ricostruiti e ampliati. L’opera ha un importo di 4 miioni e 179mila euro. La nuova struttura ospiterà fino a 20 posti residenziali e 15 posti per il centro diurno. Il progetto è stato predisposto in modo da organizzare gli spazi delle due attività, mantenendo aree comuni funzionali e garantendo accessibilità, sicurezza e adeguamento sismico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

